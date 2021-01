Milano: Giana (Atm), limite 50 per cento su mezzi pubblici vicino a saturazione anche senza studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ora di punta, tra le 8 e le 9 di mattina, i mezzi pubblici milanesi si avvicinano al limite del 50 per cento di riempimento consentito, anche senza la presenza degli studenti delle superiori. Lo ha detto nella commissione consiliare dedicata alla riapertura delle scuole il direttore generale di Atm Arrigo Giana, ribadendo la necessità di scaglionare gli orari della città, per consentire ai giovani di usare i mezzi per raggiungere la scuola. "Noi aziende del trasporto diciamo dal 4 maggio che il problema è lo scaglionamento degli orari e non il potenziamento del servizio, se vogliamo creare le condizioni perché il trasporto pubblico possa soddisfare la domanda aggiuntiva degli studenti, che in percentuale non è molta, perché rappresenta meno del 10 per cento sul totale del pendolarismo, ma comunque si va a inserire in una fascia oraria, che ha rischiato già adesso, senza che le scuole fossero aperte, di arrivare a saturazione", ha detto Giana, riferendo che "se la giornata complessivamente ha livelli di occupazione complessiva tra il 35 e il 40 per cento, già oggi tra le 8 e le 9, arriviamo a un livello di saturazione del 75 per cento del 50 per cento" consentito. "Quindi - ha proseguito - l'importante è abbassare il numero di persone che utilizzano i mezzi pubblici dalle 7 alle 9, proprio perché dobbiamo mantenere quella capacità residua per garantire il trasporto degli studenti in sicurezza". Secondo il direttore generale di Atm "il limite del 50 per cento a cui oggi siamo soggetti è totalmente inadeguato a gestire una situazione di normalità di traffico per quello che riguarda i nostri mezzi. Ovviamente siamo in una situazione straordinaria, ma è un limite molto stringente, che rischiamo di raggiungere anche senza gli studenti". (segue) (Rem)