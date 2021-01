Milano: Giana (Atm), limite 50 per cento su mezzi pubblici vicino a saturazione anche senza studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riapertura delle scuole, quando partirà il piano di scaglionamento degli orari della città, Atm ha predisposto una campagna di comunicazione che invita gli utenti a non utilizzare il mezzo pubblico tra le 7 e le 9, se possono muoversi in un altro orario. Concetto che - ha fatto sapere Giana - "ribadiremo non appena avremo certezza della riapertura delle scuole". Il direttore generale di Atm nella commissione ha tenuto a ricordare che "il limite del 50 per cento sono tre passeggeri a metro quadro nella metropolitana, non vuol dire che il mezzo è vuoto. Quindi non aspettiamoci mezzi vuoti, ma mezzi che sono in linea con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che ha valutato qual è il rischio in una situazione del genere, in cui è previsto l'obbligo di mascherina e comunque un livello di areazione forzata con gli impianti di cui i mezzi sono dotati e naturale con l'apertura delle porte, che porta a un ricambio complessivo dell'aria all'interno dei mezzi in tempi dai 3 ai 6 minuti, escludendo l'apertura delle porte: ogni 3 minuti per gli autobus, ogni 4 minuti e mezzo per la metropolitana e ogni 6 per i tram più vecchi. In più si aggiunge mediamente ogni 3 minuti l'apertura delle porte". Per quanto non ci siano studi italiani focalizzati sul rischio di contagio sui mezzi con queste misure di prevenzione, Giana ha ricordato che "per quel che riguarda tutte le statistiche internazionali stabiliscono un rischio correlato all'utilizzo del mezzo pubblico in queste condizioni bassissimo, con livelli percentuali inferiori all'unità". Per il ritorno in classe Atm ha anche potenziato i mezzi: "Siamo a circa 160 autobus e otto treni, alcuni dedicati a un potenziamento complessivo della rete su linee, altri sessanta mezzi saranno utilizzati per delle navette dedicate alle scuole, con servizi punto punto", ha ricordato infine il direttore generale. (Rem)