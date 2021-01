Governo: Tajani (FI), Conte venga quanto prima in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "venga quanto prima in Parlamento, così come hanno chiesto i nostri capigruppo alla Camera ed al Senato, per dare risposte ai cittadini". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo la riunione con gli altri leader del centrodestra in seguito all’uscita della delegazione di Italia viva dal governo. "Abbiamo sempre fatto in modo che lo scostamento di bilancio venisse approvato, non voteremo contro, non è quello il problema", ha poi spiegato l’esponente di FI che ha aggiunto: "E’ un discorso che può camminare insieme a quello dei ristori, gli italiani non possono aspettare". Tajani ha, infine, ribadito: "Non sosterremo governi di sinistra". (Rin)