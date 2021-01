Russia: Rdif e Unione industriali creano Fondo comune per investimenti in tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e l'Unione russa degli industriali e degli imprenditori (Rspp) creeranno un fondo comune per investire in progetti tecnologici. Lo ha annunciato il presidente dell'Rdif, Kirill Dmitriev, intervenendo al Forum Gaidar. "Annunceremo presto un fondo congiunto con l'Unione russa degli industriali e degli imprenditori, che investirà in tecnologia. Sono in corso inoltre iniziative per garantire che i capitali fluiscano attivamente nel settore tecnologico russo", ha affermato il direttore di Rdif. (Rum)