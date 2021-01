Governo: De Micheli, con crisi Iv conferma sua inaffidabilità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua scelta, Italia viva "ha confermato la propria inaffidabilità politica, mettendo a repentaglio il futuro dell’Italia e di tutte le persone che in questo momento, in questi mesi, stanno affrontando la durezza della crisi sanitaria ed economica più drammatica dal dopoguerra". Lo scrive su Facebook la ministra per le Ingfrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli. "La scelta di agosto 2019, di dar vita a questo governo guidato da Giuseppe Conte, si è confermata nelle decisioni concrete quella giusta. Andiamo avanti per le persone, per sostenere e proseguire il lavoro prezioso di questi mesi", conclude. (Rin)