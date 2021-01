Crisi di governo, Conte al Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è salito al Quirinale dove è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri pomeriggio in conferenza stampa, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha ufficialmente aperto la crisi di governo annunciando le dimissioni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto nonostante la mano tesa da parte del presidente del Consiglio che aveva proposto un patto di fine legislatura.“Dobbiamo dare risposte al Paese e la crisi politica non è aperta da Italia viva ma è aperta da mesi”, ha spiegato ieri Renzi. Il leader di Italia viva ha chiarito che non c’è un veto di Iv su Conte. Però, ha aggiunto, “sia per questa maggioranza che per un’altra forma diversa di governo non c’è un solo nome per palazzo Chigi”.Con Italia viva "ci siamo assunti la responsabilità di mettere un punto alla crisi. Ora è il presidente del Consiglio che deve decidere in che direzione andare" ha scritto Bellanova su Facebook. "Abbiamo rassegnato le dimissioni affinché si apra un tavolo per dare risposte al Paese" ha commentato la dimissionaria Bonetti. "Non si può più rimandare proprio perché siamo in crisi bisogna agire, il tema non è Conte ma la proposta politica", ha aggiunto. "Abbiamo ritenuto di dare dimissioni per ricostruire un progetto per il Paese, per senso di responsabilità voteremo ristori e scostamento di bilancio", ha aggiunto. "Comprendo lo smarrimento degli italiani di fronte a questa crisi di governo ma andare avanti senza dare una svolta al Paese significa rendersi complici del declino" ha aggiunto ancora."Abbiamo chiarito e dobbiamo ribadire che per noi è impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista: sarebbe un segnale incomprensibile in Italia, ma anche per le cancellerie europee e per l’opinione pubblica democratica europea inaccettabile" ha affermato invece il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti nel suo intervento alla riunione dell'ufficio politico del Pd.“Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo scenario, e voi siete testimoni degli sforzi fatti in ogni sede, ad ogni livello di confronto. Ancora due giorni fa e quest’oggi (ieri) ho ribadito che avevo preparato una lista di priorità per un confronto da fare non appena approvato il Recovery Plan, stasera le misure anti Covid, la proroga dello stato di emergenza, domani (oggi) lo scostamento di Bilancio", ha detto Conte aprendo il Cdm ieri sera. "Non ci siamo mai sottratti a un tavolo di confronto - ha aggiunto - anche se oggettivamente diventa complicato un confronto quando il terreno è disseminato continuamente di mine difficilmente superabili”. E ancora: “Il Paese sta guardando la drammatica situazione che stiamo vivendo, ho offerto la disponibilità ad un tavolo di legislatura, eppure di fronte a questa disponibilità ci sono state comunque le dimissioni delle ministre" di Iv, "che mi sono state riferite attraverso una comunicazione via mail e che accetto”. Conte ha anche comunicato di aver “informato della situazione il presidente Mattarella"."Nell'anno della presidenza italiana del G20, della copresidenza italiana della COP26 e soprattutto nell’anno in cui dobbiamo iniziare a spendere il piano Marshall del nuovo millennio, l’Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade" ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio su Facebook. In questi mesi, Conte "ha servito il Paese con disciplina ed onore. Avanti al suo fianco", ha scritto su Twitter il ministro della Salute ed esponente di spicco di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.(Rin)