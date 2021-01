Salerno: Udc, sosteniamo Napoli? Non ci interessano nomi ma programmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Udc vuole recitare un ruolo da protagonista alle prossime elezioni amministrative che interesseranno vari Comuni della provincia di Salerno. Il rilancio del partito sul territorio è stato affidato a Mario Polichetti, ginecologo di fama europea e direttore facente funzioni del reparto di Gravidanza a rischio dell'ospedale di Salerno". L'annuncio in una nota del partito centrista. Polichetti ha spiegato: "Ascolteremo i programmi di tutti e poi decideremo le strategie. Vogliamo ricostruire il centro che è prerogativa di questo partito. Resta innegabile il potere che Vincenzo De Luca, anche da presidente della Regione, ha su questa città. La sua storia la conosciamo tutti, ma anche l'Udc ne ha una altrettanto importante. A chi mi chiede se sosterremo o meno Vincenzo Napoli, dico che non ci interessano i nomi ma vogliamo capire i programmi e riportare il pensiero politico al centro della scena". Quindi ha concluso: "In piena pandemia non si possono più accettare le guerre di potere ed ecco perché per noi verranno prima i fatti e poi le parole. Salerno è una città importante e la nostra provincia, in termini di estensione, è tra le più ampie del Paese. Ecco perché l'Udc, con la supervisione dell'onorevole Lorenzo Cesa, crede molto in questo territorio e io sono onorato di far parte di questa squadra rinnovata".(Ren)