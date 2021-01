Governo: Tajani, informerò Berlusconi su crisi, presidente FI sentirà in serata Salvini e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Berlusconi si è sottoposto "ad alcuni controlli medici, su disposizione del suo medico curante". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine della riunione con gli altri leader del centrodestra, dopo l’uscita della delegazione di Italia viva dal governo. "Lo informerò in giornata dello sviluppo della crisi, credo che in serata Berlusconi ascolterà direttamente Salvini e Meloni per fare il punto della situazione", ha concluso Tajani. (Rin)