Bangladesh-Usa: Dacca contro Pompeo, dal segretario di Stato “parole irresponsabili”

- Il Bangladesh condanna duramente le parole del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che in una nota pubblicata ieri dal dipartimento di Stato ha inserito il Paese dell’Asia meridionale nella lista degli “snodi del terrorismo”. “Dichiarazioni così irresponsabili da parte di un leader mondiale sono molto infelici e inaccettabili. Il Bangladesh respinge fortemente questo genere di accuse senza fondamento e di falsità”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Dacca. Nella nota di ieri, il capo della diplomazia di Washington definiva l’Iran “la nuova base mondiale di al Qaeda”, parole che avevano già scatenato proteste a Teheran. “Immaginate anche che cosa può succedere in Stati fragili con una consolidata presenza di al Qaeda come la Libia, lo Yemen e il Maghreb, o la possibilità di disordini in Paesi come il Bangladesh, dove le cellule di al Qaeda hanno già condotto attacchi”, aggiungeva Pompeo. In risposta, il comunicato del ministero degli Esteri del Bangladesh afferma che “non vi è alcuna prova di alcuna presenza di al Qaeda” nel Paese e ribadisce di mantenere una politica di “tolleranza zero” verso “ogni forma di terrorismo e di estremismo violento”. “I nostri risultati nel contrasto del terrorismo ci sono valsi l’apprezzamento della comunità internazionale. In linea con il nostro impegno a combattere il terrorismo, siamo diventati parte di tutte le 14 convenzioni internazionali anti-terrorismo e siamo attivamente coinvolti con le iniziative internazionali di prevenzione”, conclude il documento.(Res)