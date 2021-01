Trasporto aereo: H160 di All Nippon Helicopter effettua primo test di volo a Marsiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'H160 dell'operatore All Nippon Helicopter (Anh) ha effettuato il primo test di volo, della durata di 95 minuti, all'aeroporto di Marsiglia, in Provenza. Il successo del volo inaugurale apre la strada all'entrata in servizio dell'elicottero in Giappone. Lo rende noto Airbus in un comunicato. Anh opera una flotta di elicotteri composta da sei AS365 e cinque H135 per le riprese televisive aeree destinate alle stazioni televisive di tutto il Giappone. Questo H160 sostituirà uno dei suoi AS365. "Siamo lieti di vedere il successo del volo inaugurale del primissimo H160 del Giappone, e non vediamo l'ora che questo elicottero di nuova generazione svolga un ruolo importante nelle nostre missioni a livello nazionale", ha dichiarato Jun Yanagawa, presidente di Anh. "Dall'introduzione dell'elicottero AS365 tre decenni fa, le esigenze del mercato delle riprese televisive aeree sono in costante evoluzione e sono notevolmente migliorate. Questo elicottero H160 all'avanguardia è un arrivo tempestivo per le nostre operazioni". (segue) (Com)