Trasporto aereo: H160 di All Nippon Helicopter effettua primo test di volo a Marsiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'H160 ha ottenuto il certificato di tipo dall'Agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione europea (Easa) nel luglio 2020, mentre la certificazione della Japan Civil Aviation Bureau (Jcab) è prevista per l'inizio del 2021. L'installazione e la personalizzazione delle attrezzature specializzate saranno effettuate presso la struttura di Kobe di Airbus Helicopters nel momento della consegna dell'elicottero, prima della sua entrata in servizio. "Siamo onorati di avere Anh come nostro cliente per il lancio dell'H160 in Giappone, mentre rinnovano la loro flotta. Questo primo volo di successo è particolarmente significativo in questo periodo senza precedenti per il settore. Ringraziamo il nostro cliente e i team coinvolti per aver dedicato il massimo impegno a questo risultato. Continueremo a fornire il nostro massimo supporto e a garantire una consegna senza intoppi ad Anh", ha dichiarato Guillaume Leprince, Managing Director di Airbus Helicopters in Giappone. Il mercato giapponese delle riprese televisive aeree è un mercato maturo, con 87 elicotteri dedicati a tali missioni. Quasi il 70 per cento di questi elicotteri sono prodotti da Airbus, con i modelli H125, AS365, H135 e H155 comunemente utilizzate dagli operatori. Con l'imminente introduzione dell'H160, che è dotato di caratteristiche di sicurezza aggiuntive derivanti dall'assistenza al pilota Helionix, questo elicottero porterà un ulteriore vantaggio all'operatore. (segue) (Com)