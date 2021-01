Trasporto aereo: H160 di All Nippon Helicopter effettua primo test di volo a Marsiglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Progettato come un elicottero multiruolo in grado di svolgere un'ampia gamma di missioni come il trasporto offshore, Ems, l'aviazione privata e business, così come i servizi pubblici, l'H160 integra le più recenti innovazioni tecnologiche di Airbus. L'elicottero offre ai passeggeri un comfort superiore grazie alle pale Blue Edge insonorizzanti e all'ottima visibilità esterna a beneficio sia dei passeggeri che dei piloti. Il mercato giapponese della riprese televisive aeree è un mercato maturo, con 87 elicotteri dedicati a tali missioni. Quasi il 70% di questi elicotteri sono prodotti da Airbus, con i modelli H125, AS365, H135 e H155 comunemente utilizzate dagli operatori. Con l'imminente introduzione dell'H160, che è dotato di caratteristiche di sicurezza aggiuntive derivanti dall'assistenza al pilota Helionix, questo elicottero porterà un ulteriore vantaggio all'operatore.