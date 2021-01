Egitto-Sudan: Al Sisi riceve delegazione del Consiglio sovrano di Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi il generale Shamsuddein Kabashi, membro del Consiglio sovrano di transizione del Sudan. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza del Cairo, Bassam Radi. La delegazione sudanese è composta, tra gli altri, dal capo dell’intelligence, generale Gamal Abdel-Majid. All’incontro hanno partecipato anche il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e il capo dell’intelligence, Abbas Kamel. Quest’ultimo si è recato in visita a Khartum la scorsa settimana. Al Sisi ha inviato i suoi saluti generale Abdel-Fattah al Burhan, capo del Consiglio sovrano di transizione del Sudan. Al Sisi ha auspicato di continuare la cooperazione e la consultazione con il Sudan in tutti i settori di comune interesse. "La posizione dell'Egitto nei confronti del Sudan nasce dai legami storici tra i popoli di entrambi i Paesi della Valle del Nilo, una posizione che non è cambiata e non cambierà mai in nessuna circostanza", ha detto il capo dello Stato egiziano. Durante l'incontro, le parti hanno affrontato gli sviluppi della situazione nel Corno d’Africa e nel bacino del Nilo. Da parte sua, Kabashi ha informato al Sisi delle recenti tensioni ai confini con l'Etiopia. Infine, in merito alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), le parti hanno convenuto sull'importanza di continuare il coordinamento congiunto e di proseguire un'intensa consultazione per il bene dei popoli di entrambi i Paesi.(Cae)