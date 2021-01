Turchia: Erdogan si vaccina contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, si è recato oggi al policlinico di Ankara Sehir Hastanesi per ricevere il vaccino contro il Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, che pubblica una diretta dall'ospedale della capitale. Il capo dello Stato turco è arrivato al Sehir Hastanesi con un’ingente scorta che ne garantisce la sicurezza. Proprio oggi ha preso il via in Turchia la campagna di vaccinazione nazionale contro il Sars-CoV-2, dopo che l’Agenzia turca per i medicinali (Titck) ha approvato l’uso di emergenza del vaccino prodotto dalla casa farmaceutica cinese Sinovac. L’approvazione del vaccino è giunta dopo un periodo di test durato 14 giorni, avviato subito dopo la consegna, il 30 dicembre 2020, del primo carico di vaccini, comprendente un totale di 3 milioni di dosi. “A seguito di ispezioni e valutazioni scientifiche il vaccino è stato autorizzato per l’uso di emergenza”, riferisce un comunicato della Titck. Il primo vaccino è stato somministrato ieri sera al ministro ella Salute, Fahrettin Koca, e da oggi sarà vaccinato il personale sanitario. (Tua)