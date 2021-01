Balcani: ministro Esteri greco Dendias, Ue non può permettere vuoto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non può permettere che venga creato un vuoto di stabilità nella regione dei Balcani occidentali. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, dopo l'incontro con l'omologo della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, oggi in visita ad Atene. "Un tale vuoto verrebbe colmato da altri, forze non europee che sono in favore del revisionismo", ha aggiunto il capo della diplomazia di Atene. La Grecia, secondo Dendias, ha tradizionalmente sostenuto l'allargamento dell'Ue ai Balcani "sebbene sempre sulla base delle condizionalità, della meritocrazia e delle metodologia dell'Ue". "Crediamo fermamente che questa è la sola strada per la pace e la stabilità nella regione. L'Europa ha un obbligo di tenere l'allargamento europeo sul tavolo", ha dichiarato il ministro degli Esteri greco. (segue) (Gra)