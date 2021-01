Umbria: De Luca (M5s), Regione vuole un nuovo inceneritore a Terni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un nuovo inceneritore a Terni per bruciare i fanghi di depurazione provenienti dall'intero territorio regionale. E tre progetti per la produzione di Css (Combustibile solido secondario), di cui uno sempre a Terni. Emergono particolari inquietanti dalle schede top secret inviate dalla Regione Umbria alla Conferenza Stato Regioni, in merito ai progetti da inserire nel Recovery Plan, che il M5s è stato in grado di visionare”. Così il capogruppo regionale pentastellato, Thomas De Luca in una nota condivisa con altri esponenti nazionali e locali del M5s: “Nelle corrispondenze che la Regione Umbria ha inviato alla Conferenza Stato Regioni è chiaramente specificato che il lavoro di predisposizione delle schede ‘è stato fatto in stretta complementarità con la definizione della nuova programmazione 2021‐2027, in modo tale che le progettualità individuate, qualora non possano essere ricomprese nella selezione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, saranno comunque utili a tale scopo’. Significa che a prescindere se queste proposte entreranno o meno nel Recovery Plan, la Regione ha intenzione di portarle comunque avanti nei prossimi sette anni”. Per De Luca è “a dir poco incredibile la posizione che la giunta Tesei sta assumendo sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. Il nuovo impianto di incenerimento da realizzare è ben nascosto nel programma relativo a ‘Reti Fognarie e Depurazione’". (segue) (Ren)