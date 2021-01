Umbria: De Luca (M5s), Regione vuole un nuovo inceneritore a Terni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "La Regione Umbria vuole costruire il quarto inceneritore a Maratta per bruciare i fanghi di depurazione provenienti dall'intero territorio regionale, ‘valorizzandoli’ attraverso il ‘recupero energetico’ dopo essiccazione, con un ‘impianto di coogenerazione termica ed elettrica’ e ‘riduzione dei trasporti e dello smaltimento in discarica dei fanghi prodotti’ dagli impianti di depurazione di tutta l'Umbria”. Quindi De Luca ha aggiunto: “Con nostro grande stupore abbiamo potuto constatare inoltre che nella sezione ‘Ambiente, territorio, infrastrutture’ sono presenti quattro progetti, per un totale di 35 milioni, per sviluppare impianti per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti. Di questi, tre riguardano la produzione di Css. Rifiuti che poi non si sa bene dove dovrebbero essere bruciati. La richiesta al Governo, mai condivisa con nessuno e probabilmente nemmeno a conoscenza di tutti i membri di maggioranza del Consiglio e persino della Giunta, è quella di avere risorse per produrre il famigerato Css nell'impianto di Ponte Rio a Perugia, nel biodigestore di Casone a Foligno e a Narni presso l'area ex Officine Bosco. Combustibile prodotto dai rifiuti e bruciato in cementifici e inceneritori. Non solo incenerimento, ma anche il revamping dell'impianto di Pietramelina per la biostabilizzazione del sottovaglio da selezione dei rifiuti indifferenziati”. E ha concluso: "Il futuro della nostra regione e la salute dei cittadini non possono essere delegati a burocrati nel segreto di una stanza o di un gabinetto. L'insofferenza al confronto, dimostrata in questi mesi dalla giunta, è il segnale di una profonda debolezza e insicurezza politica. È facile capire quali saranno le politiche ambientali della Regione Umbria nei prossimi sette anni”. (Ren)