Spagna: ministra Economia, riforma lavoro sarà tra pilastri del piano da inviare a Bruxelles

- La riforma del mercato del lavoro sarà uno dei pilastri della lista dei cambiamenti strutturali che il governo spagnolo invierà alla Commissione europea, insieme al programma di investimenti incluso nel Recovery Plan, per accedere agli aiuti comunitari. Lo ha affermato oggi la vicepremier e ministra delle Finanze, Nadia Calvino, spiegando che la cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dall'esecutivo come strumento di protezione sociale durante la pandemia del Covid-19 "sarà trasformato in un elemento strutturale" di flessibilità. La vicepremier ha, inoltre, confermato che domani terrà un incontro con le parti sociali per illustrare le linee principali del piano di riforma che spera di inviare a Bruxelles "il prima possibile" e che si concentrerà su: digitalizzazione dell'economia, trasformazione ambientale del Paese, promozione della formazione, coesione territoriale e la parità di genere. Uno degli aspetti principali della riforma del mercato del lavoro riguarderà la riduzione del dualismo tra permanente e temporaneo, le pensioni, per garantire la sostenibilità della spesa pensionistica, e fiscale, per articolare un modello contributivo più equo ed equilibrato. (Spm)