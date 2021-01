Trasporti: assessore Roma, tram da Esquilino a piazza Venezia strategico per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova linea tram da piazza Vittorio a piazza Venezia è "un progetto strategico per la nostra città". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "Grazie a esso - aggiunge Calabrese - avremo un'unica linea tranviaria che attraversa la Capitale, da est a ovest, passando per il cuore della città, in via dei Fori Imperiali. La tranvia Venezia-Vittorio sarà il tratto centrale della nuova linea 4 che collegherà la Prenestina alla Gianicolense. A piazza Venezia i tram proseguiranno sui binari già esistenti fino a Casaletto, mentre da piazza Vittorio continueranno verso Prenestina. Questa tranvia incrocerà tutte e tre le linee metro: la A a piazza Vittorio, la B su via Cavour e la C nella futura stazione di piazza Venezia. Anche questo progetto lo presenteremo al ministero delle Infrastrutture per ottenere i finanziamenti necessari. Prevediamo la fornitura di tram ad alto contenuto tecnologico da utilizzare su questa linea: sono veicoli con sistema 'catenary free', ovvero possono procedere su alcuni tratti senza linea aerea. Con il Piano urbano della mobilità sostenibile abbiamo pianificato 58 km di nuove linee tranviarie. Anche per il tram Termini-Vaticano-Aurelio abbiamo già completato il progetto da presentare al Mit e stiamo portando avanti anche l’ammodernamento e il prolungamento della Roma-Giardinetti che diventerà una metrotranvia. Senza dimenticare la nuova linea tram progettata sulla Tiburtina. Sono opere - conclude l'assessore - che la città attende da decenni, necessarie perché Roma possa avere un sistema di trasporti moderno, ecosostenibile ed efficiente". (Rer)