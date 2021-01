Russia: vicepremier Novak, serve metodologia su emissioni nocive in linea standard dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha iniziato a lavorare allo sviluppo di una propria metodologia per la contabilizzazione delle emissioni inquinanti. Lo ha affermato il vice primo ministro russo Aleksandr Novak, intervenendo alla sessione sull'energia del forum Gaidar. La Russia attuerà inoltre programmi di risparmio energetico in ogni settore dell'economia. "Dobbiamo sviluppare la nostra classificazione e metodologia per la contabilizzazione degli inquinanti. Oggi questo lavoro è solo all'inizio. Inoltre, deve essere conforme agli standard europei", ha affermato il vice primo ministro.(Rum)