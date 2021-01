Russia: fonti stampa, Cremlino non ritiene Navalnyj una minaccia per le elezioni alla Duma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non considera l’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, una "minaccia politica" per le future elezioni alla Duma di Stato (camera bassa del Parlamento). È quanto riferisce il quotidiano russo "Kommersant citando una fonte informata. Secondo quanto ripotato, in generale al Cremlino l'opposizione non è considerata una "minaccia politica" per le future elezioni. Al suo arrivo in Russia, peraltro, Navalnyj dovrà affrontare diversi casi penali e civili, oltre all'istanza presentata dal Servizio penitenziario federale che prevede di commutare l’attuale pena con la condizionale in detenzione. L’oppositore, che domenica tornerà in Russia dopo il periodo trascorso in Germania per curarsi in seguito all’avvelenamento subito la scorsa estate, a quanto riferito verrà arrestato nel momento del suo rientro in patria.(Rum)