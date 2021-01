Governo: Errani (Articolo uno), avanti con Conte, unica possibilità concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Articolo Uno Vasco Errani ritiene un "errore gravissimo aver aperto la crisi in un momento così buio e critico per il nostro Paese. Si tratta - spiega su Facebook - di un gesto tanto più incomprensibile dopo che molte richieste avanzate dalla maggioranza erano state accolte dal presidente del Consiglio. Occorre andare avanti con Conte che è l'unica possibilità concreta per dare un governo al Paese. Basta con le avventure: non servono proprio crisi al buio. C'è - conclude - una sola priorità ed è affrontare la crisi economica e sociale che ha investito il Paese con la pandemia". (Rin)