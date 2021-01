Cultura: Baglio (Pd), bene Regione Lazio su museo Atac, salvato patrimonio storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il polo museale dell'Atac accanto alla stazione Ostiense ha un patrimonio unico, di valore enorme: una testimonianza storica, sul cui interesse culturale sono tutti d'accordo. Malgrado questo, il polo e i suoi treni storici, vivono una situazione catastrofica: un altro pezzo di storia della nostra città lasciato al degrado e all'incuria da Atac e giunta Raggi". Lo dichiara in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio. "Da tempo ho presentato un'interrogazione urgente alla sindaca e alla giunta, senza aver ricevuto risposta. Solo ora, grazie all'iniziativa dell'assessorato regionale ai trasporti e all'assessore Mauro Alessandri, l'area di archeologia industriale potrà tornare ad essere viva e visitata - aggiunge Baglio -. La Regione Lazio è intervenuta a coprire i fallimenti del Campidoglio, annunciando l'avvio della ristrutturazione dell'area e della manutenzione dei treni storici nelle more del passaggio di proprietà dell'area museale alla Regione, sotto la gestione Astral. Il polo museale verrà così rilanciato, ma a noi resta la rabbia perché l' Atac e la Giunta Raggi, al di là del processo di cessioni delle linee ferrotranviarie alla Regione Lazio, avrebbero avuto il dovere di manutenere i macchinari rotabili, i cui esemplari sono datati agli inizi del secolo scorso, e che rischiavano di andare perduti per sempre. Anche in questa occasione, il Campidoglio e l'Atac ancora una volta sono rimasti con le mani in mano, mentre il degrado di impossessava di un patrimonio dei romani", conclude Baglio.(Com)