Roma: Raggi, presto presenteremo progetto per nuovo percorso tranviario

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, mostra in anteprima sul suo profilo Facebook il nuovo percorso tranviario da piazza Vittorio Emanuele fino a piazza Venezia. "Sono pochi chilometri, che però si uniranno ai binari già esistenti e permetteranno di creare un'unica linea tram, la numero 4, che in futuro collegherà direttamente la Prenestina alla Gianicolense passando per il Centro storico e lungo via dei Fori Imperiali - spiega Raggi -. Presto presenteremo al ministero delle Infrastrutture il progetto per questa tratta centrale, per ottenere i finanziamenti necessari. È un passo fondamentale per portarlo avanti", conclude la sindaca. (Rer)