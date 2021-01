Credito: Khayat (Unicredit), inevitabile consolidamento settore finanziario Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolidamento del settore finanziario europeo, tramite fusioni e acquisizioni, è “inevitabile”. È quanto affermato da Olivier Khayat, responsabile del settore corporate banking di Unicredit per l'Europa occidentale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Khayat ha evidenziato: “Se mettono insieme le cinque banche più grandi d'Europa, si ottiene soltanto una frazione di un grande istituto di credito statunitense”. Secondo il dirigente di Unicredit, un'economia come quella europea, “grande quasi quanto quella degli Stati Uniti non può essere servita con un mercato bancario frammentato” (Geb)