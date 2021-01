Credito: Khayat (Unicredit), ripresa “aggressiva” entro fine trimestre o inizio prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi del coronavirus, l'economia sperimenterà “una ripresa in maniera aggressiva probabilmente entro la fine di questo trimestre o l'inizio del prossimo”. È quanto affermato da Olivier Khayat, responsabile del settore corporate banking di Unicredit per l'Europa occidentale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Khayat ha aggiunto: “A riprendersi saranno soprattutto le imprese orientate all'esportazione”. Allo stesso tempo, le aziende che si occupano di turismo e trasporti “continueranno ad avere difficoltà”. Secondo il dirigente di Unicredit, i programmi di sostegno all'economia contro la crisi attuati da Italia, Germania e Austria “hanno funzionato bene finora”. Per sostenere i propri clienti nella crisi, Unicredit ha concesso differimenti sul pagamento dei prestiti per circa 25 miliardi di euro. Sul totale, i clienti italiani hanno rappresentato poco più di 20 miliardi di euro. (Geb)