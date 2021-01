Speciale scuola: Vaia (Spallanzani) a sit-in studenti Roma, vaccinare docenti e ragazzi over 16 è doveroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani Francesco Vaia è intervenuto al sit-in organizzato a Roma dagli studenti del liceo Tasso. "Noi abbiamo bisogno di una alleanza tra generazioni. E' indegno mettere contro anziani e giovani - ha detto Vaia -. Siamo in un momento in cui il vaccino è uno strumento importante per sconfiggere il virus. Subito dopo le prime fasce, che sono gli operatori sanitari e gli anziani, va messa la scuola. Scuola intesa come personale docente, non docente e anche ragazzi dai 16 anni in su - ha sottolineato Vaia -. La scuola non produce contagio ma può trasformarsi in un incubatore di contagio e quindi bisogna renderla immune. Questo tempo fino alla riapertura deve servire per fare azioni corali concrete. La scuola deve essere un elemento prioritario del Paese. Vaccinanare docenti, non docenti e over 16 è l'unica strada. E' un atto doveroso dal punto di vista della sanità pubblica e della società. Se le dosi non sono sufficienti chiediamo al governo e al parlamento di mettere in campo azioni per averne il maggior numero possibile", ha concluso il direttore dello Spallanzani. (Rer)