Speciale scuola: Vaia (Spallanzani), serve alleanza tra generazioni, scuola e sanità sono priorità

- "Abbiamo bisogno di un'alleanza tra generazioni: è indegno mettere contro i giovani e gli anziani". Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, intervenendo al sit-in organizzato dagli studenti del liceo romano Tasso davanti la scuola chiusa. Quando il direttore dello Spallanzani, ha chiesto agli studenti se fossero d'accordo a far vaccinare i loro nonni e gli anziani, i ragazzi hanno risposto con un applauso d'approvazione. "Siamo in un momento in cui il vaccino rappresenta uno strumento importante per la sconfitta del virus". Vaia ha poi chiarito: "Scuola e sanità sono le due priorità del Paese", ha concluso Vaia. (Rer)