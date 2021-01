Speciale scuola: Vaia (Spallanzani), si a riapertura il 18 ma verificare andamento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è facile decidere se è corretto riaprire le scuole il 18, l'argomento è complesso: dico si, ma occorre verificare i dati l'andamento dei contagi". Lo ha spiegato il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a margine di un sit-in organizzato dagli studenti del liceo romano Tasso davanti alla scuola chiusa. "L'indagine sierologica sugli studenti e il personale scolastico è uno strumento indispensabile" per comprendere "quale sia stata la diffusione del virus nelle scuole . Nel Lazio - ha concluso Vaia - c'è una macchina organizzativa poderosa. Siamo in grado di fare queste cose". (Rer)