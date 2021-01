Speciale scuola: MI, inviato a istituti modello nazionale Piano educativo individualizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva nelle scuole il nuovo modello nazionale del Pei, il Piano educativo individualizzato, per alunne e alunni con disabilità. Il documento, molto atteso, è stato inviato agli istituti scolastici, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, corredato da apposite Linee guida. Si tratta - riferisce una nota del ministero dell'Istruzione (MI) - del documento che contiene la progettazione individualizzata per ciascuna studentessa e ciascuno studente con disabilità per garantirne l’inclusione scolastica: professionalità necessarie, strumenti di supporto, interventi educativo-didattici, obiettivi, modalità di valutazione. Il Pei sarà redatto dal gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (il Glo) coinvolgendo l’intero team dei docenti di classe, le famiglie, gli operatori sanitari. (Com)