Speciale scuola: Milano, fa scudo a bambini fuori scuola e viene investito da mezzo, ferito lievemente vigile urbano

- Un vigile urbano milanese, visto un mezzo procedere nonostante la sua paletta alzata, ha fatto da scudo ai bambini che entravano a scuola ed è stato investito. È successo ieri mattina intorno alle 9 di fronte alle elementari Bacone, zona Buenos Aires. L'agente, A.M., di 53 anni, motociclista in forze al comando della Polizia locale decentrato 3, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale Gaetano Pini. (Rem)