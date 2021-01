Speciale scuola: Milano, De Corato, grato a vigile che ha salvato bimbi davanti a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo gratitudine e mi complimento con l'agente di Polizia locale che ieri mattina a Milano ha protetto alcuni bambini che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali per recarsi a scuola, rimanendo ferito perché investito da un mezzo". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commentando l'episodio avvenuto nei pressi della scuola Bacone. "Auguro pronta guarigione all'agente - sottolinea l'assessore - che ha fatto ricorso alle cure mediche dell'ospedale Gaetano Pini di Milano. Recentemente mi sono battuto per inserire nel bilancio della Regione una nuova misura: gli operatori di Polizia locale possono infatti beneficiare del riconoscimento di un indennizzo anche nei casi di inabilità temporanea subita durante lo svolgimento del servizio". "Un segnale importante - conclude De Corato - nei confronti di chi si adopera ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini. Proprio sulla base di quanto previsto dalla nuova misura rifonderemo all'agente le spese sanitarie". (com)