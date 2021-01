Ue: Tremonti, con la pandemia Europa si è messa dal lato giusto della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pandemia l’Europa si è messa dal lato giusto della storia: ha fatto qualcosa di meno sul fronte delle regole, sospendendo molte di quelle imposte negli ultimi anni, e qualcosa di più e di positivo come il sistema degli eurobond come fonte di finanziamento dell’intervento nell’economia europea. Così Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e presidente di Aspen Institute Italia, intervenuto oggi al quarto Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili. “È ovvio che la situazione sanitaria che stiamo vivendo sia una tragedia: pensare alle difficoltà è ragionevole, ma anche alle grandi opportunità date dalla scienza e da una diversa – e più equilibrata – struttura del mondo”, ha detto. (Ems)