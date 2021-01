Difesa: Grecia, oggi parlamento vota su programma per acquisto 18 Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma per questa sera il voto del Parlamento della Grecia sul programma per l'acquisto di 18 jet Rafale di fabbricazione francese che andranno in dotazione all'Aeronautica ellenica. Una commissione del Parlamento greco ha approvato nei giorni scorsi il disegno di legge che apre la strada all'acquisto di 18 caccia Rafale per un totale di 2,5 miliardi di euro. Il disegno di legge è stato approvato dai parlamentari di Nuova democrazia (Nd), da quelli dell'alleanza di centro-sinistra Movimento per il cambiamento (Kinal), e dal partito nazionalista Soluzione greca. Il Partito comunista greco (Kke) ha votato contro in commissione, mentre gli esponenti di Syriza e di MeRA25 hanno rinviato una decisione alla plenaria. L'accordo per l'acquisto dei caccia, che dovrebbe essere firmato dai ministri della Difesa di entrambi i paesi ad Atene questo mese, fa parte del piano greco per aumentare la sua capacità di difesa nel contesto delle tensioni con la vicina Turchia, nonostante l'annuncio dell'inizio dei colloqui esplorativi tra i due Paesi per il 25 gennaio. (segue) (Gra)