Cultura: Celli (RtR), bene Regione Lazio su Polo museale Atac, Roma Capitale assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione per l'investimento sul Polo museale di Atac annunciato oggi in commissione dalla Regione Lazio. La soluzione per la riapertura del centro di interesse nazionale sulla storia dei trasporti cittadini arriva quindi dall'assessorato regionale Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, mentre manca del tutto la voce di Roma Capitale, oggi assente anche in Commissione". Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Mi auguro la volontà del comune emerga nella prossima commissione capitolina Patrimonio, di cui ho chiesto la convocazione proprio sul Polo museale - aggiunge -. Anche perché, in attesa della presa in carico del Polo da parte della Regione Lazio, potrebbe essere utile capire cosa intenda fare il Comune per riaprire nel periodo transitorio questo bene della collettività. Intanto, il lavoro con le associazioni coinvolte sta dando i primi importanti frutti anche per ampliare e rafforzare il ruolo del Museo", conclude Celli. (Com)