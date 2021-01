Infrastrutture: Tremonti, digitale per entrare nei meccanismi del commercio elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna allocare risorse su reti e infrastrutture: nell’Ottocento e nel Novecento l’Italia è stata unificata con ferrovie e autostrade, ma ora servono “autostrade digitali” per entrare nei meccanismi del commercio elettronico. Così Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e presidente di Aspen Institute Italia, intervenuto oggi al quarto Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili. “Una piccola impresa remota e isolata, se collegata sulla rete, può presentare al mondo i suoi prodotti”, ha ricordato, sottolineando anche i cambiamenti importanti che hanno interessato il mercato del lavoro e le numerose criticità e problematiche in cui incorrono le partite Iva. (Ems)