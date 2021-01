Governo: Sileri, noi continuiamo a lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi stiamo continuando a lavorare, non possiamo smettere in questo momento. Lo afferma Pierpaolo Sileri, parlamentare del M5s e viceministro per la Salute a L'Aria che tira. "Io sono un medico, i miei colleghi stanno combattendo la pandemia, con grande sacrificio di vite umane, i cittadini sono preoccupati perché la malattia fa paura", aggiunge Sileri, parlando della crisi di governo aperta da Italia viva in un momento molto delicato per il paese.(Rin)