Messico: Lopez Obrador vuole creare un social nazionale contro la "censura" di Facebook e Twitter

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha aperto alla possibilità di creare una rete sociale nazionale alternativa a piattaforme come Facebook e Twitter, ritenute responsabili di "censura". "Non smettiamo di riflettere, di analizzare tutto ciò che ha a che vedere con le reti sociali. Siamo molto interessati, ci interessa molto la libertà", ha detto mercoledì Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Allo sviluppo del prodotto, ha detto il presidente, potrebbero partecipare il Consiglio nazionale della Scienza e della tecnologia (Conacyt), il ministero delle Comunicazioni e trasporti e il ministero degli Esteri. Un progetto teso a garantire "libertà e non censura", che potrebbe coinvolgere anche il ministero dell'Interno e l'ufficio giuridico della presidenza."Che si cerchino opzioni, alternative per garantire la libertà, in favore della libertà e perché in Messico non ci sia censura, un paese senza censura. Un paese di libertà", ha detto il capo dello stato ribadendo che il governo ha preso in questo senso "un impegno". Reti sociali come Facebook e Twitter non possono "ergersi a istituzione mondiale della censura, come la Santa inquisizione dei nostri tempi", ha insistito il presidente che ha definito questa prassi "inaccettabile. Non si può permettere perché va contro la libertà". Al tempo stesso "Amlo" ha avanzato riserve sulle politiche della privacy. "Com'è possibile che una impresa privata possa sapere tutto ciò che fanno le persone, i nostri gusti, quello che facciamo in pubblico e in privato, le nostre chiacchiere familiari, quelle con i nostri amici?", ha sottolineato.Il tema è entrato nell'agenda del presidente messicano dopo il blocco operato da Twitter sul profilo del presidente statunitense Donald Trump. "Una cosa che non mi è piaciuta", aveva detto Lopez Obrador all'indomani della decisione presa nel pieno delle proteste a Capitol Hill, è "la censura. Non mi piace che nessuno sia censurato e gli sia tolto il diritto a trasmettere messaggi, su Twitter o su Facebook". "Non sono d'accordo su questo", ha sottolineato il presidente. "Dobbiamo autolimitarci, tutti, e garantire la libertà", ha proseguito il presidente stigmatizzando il meccanismo secondo cui "ti censuro e non puoi più trasmettere. Noi siamo a favore delle libertà. Una delle cose più importanti degli ultimi tempi, una rivoluzione, è stata proprio il fatto che con le reti sociali si sono garantite le libertà. La gente ha potuto comunicare liberamente, senza censura", si è inaugurata "la comunicazione circolare, e non possono essere fatti passi indietro", ha sottolineato Lopez Obrador.La polemica sull'uso dei social ha avuto eco anche in Brasile, il presidente Jair Bolsonaro, ha creato un account sulla piattaforma di messaggistica istantanea Telegram e invitato i suoi sostenitori a seguirlo sul nuovo canale. "Iscriviti al mio canale Telegram ufficiale", ha scritto il capo dello stato sul proprio profilo Twitter, condividendo il link alla pagina. WhatsApp ha annunciato che, a partire dall'8 febbraio, sarà obbligatorio condividere con Facebook e le sue piattaforme alcune informazioni sui propri utenti, come contatti, foto profilo, indirizzo Ip e transazioni finanziarie. Il profilo è stato aperto il 9 gennaio, dopo che diversi social network hanno bandito il profilo del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump, riferimento politico di Bolsonaro, per incitazione alla violenza. Il presidente brasiliano ha già più di 140mila abbonati. I ministri degli Esteri, Ernesto Araújo, dell'Ambiente, Ricardo Salles e i deputati federali di maggioranza del Partito social liberale (Psl) hanno deciso di registrare o riattivare il servizio di messaggistica istantanea. (Mec)