Covid: Bonaccini (Regioni), condivisione con Arcuri su piano vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto il punto sull’aggiornamento del piano vaccini, condividendo insieme al commissario Arcuri un'impostazione che prevede, al termine della copertura destinata al personale sanitario e agli operatori e agli assistiti delle Residente Sanitarie per Anziani, l’avvio di un'ulteriore fase di vaccinazione che interesserà la popolazione ultra ottantenne, per poi avviare la più generale campagna vaccinale destinata a tutti i cittadini, a partire dalle categorie più a rischio”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, dopo il confronto odierno con i ministri Boccia e Speranza e il Commissario Arcuri. (Com)