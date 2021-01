Speciale difesa: Usa, 20 mila uomini della guardia nazionale a Washington per l’inaugurazione di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 20 mila membri della Guardia nazionale statunitense potrebbero essere dispiegati a Washington Dc per sostenere gli altri apparati della sicurezza durante l'inaugurazione del presidente eletto Joe Biden, prevista per mercoledì 20 gennaio. Lo ha fatto sapere il capo della polizia, Robert Contee. Come riferisce l’emittente “Cnn”, l’annuncio è giunto dopo che i servizi d’intelligence statunitensi si sono assunti ufficialmente la responsabilità per la sicurezza dell'inaugurazione, in un momento in cui le autorità continuano a mettere in guardia da nuove possibili minacce dopo i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente uscente, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020 da parte del Congresso. Alti funzionari della Difesa hanno confermato alla “Cnn” che sono in programma colloqui tra le varie agenzie per discutere in maniera approfondita i requisiti di sicurezza necessari a garantire lo svolgimento della cerimonia di insediamento. (Nys)