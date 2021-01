Speciale difesa: presidente curdo Barzani, sostegno a ruolo dell’esercito dell'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha ribadito l’importanza del ruolo svolto dall’esercito iracheno come forza nazionale, per la protezione del Paese e per affrontare il terrorismo. Secondo un comunicato ufficiale della presidenza curda, Barzani lo ha detto in occasione di un incontro con il comandante dell’Aeronautica militare irachena, Shehab Jahid Zanganeh. In particolare, Barzani ha ribadito, anche in occasione del loro centenario, celebrato lo scorso 6 gennaio, il ruolo delle forze armate irachene come esercito nazionale per la protezione del Paese e per la sua difesa, per combattere il terrorismo. (Res)