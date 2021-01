Sardegna: per opposizioni Piano casa "svilisce il territorio", maggioranza punta a nuova legge urbanistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una legge che svilisce il territorio e disincentiva la pianificazione territoriale. Opposizione unita nel dire "no" al Piano Casa approvato dal Consiglio Regionale con 31 voti favorevoli, 19 contrari e un astenuto. Per Maria Laura Orrù (Progressisti) "si sta approvando una legge che sarebbe dovuta essere una proroga del Piano Casa e che si è invece trasformata in una legge urbanistica, che segue ben altri percorsi, con tutti i problemi che ne deriveranno sia per chi la dovrà applicare sia per i cittadini". Per Massimo Zedda (Progressisti) è stata un'occasione persa perché il Consiglio avrebbe potuto parlare di sviluppo e impostare una nuova legge urbanistica. Il consigliere ha ribadito che la legge sarà sicuramente impugnata dal Governo, che potrebbe anche chiedere alla Corte Costituzionale di bloccarne gli effetti, visto che si tratta, ha continuato, di una legge che "potrebbe produrre drammatiche conseguenze per l'ambiente, per le tante cittadine e cittadini e per le imprese" che, in buona fede, potrebbero utilizzare la testo che sarà approvato. Per Desiré Manca (M5S) è una legge a cui mancano soltanto "nomi, cognomi e indirizzi". Una legge che, con la scusa di creare lavoro e di rilanciare l'edilizia, ha detto, di fatto autorizza l'abitabilità dei seminterrati e, "cosa molto più grave degli interrati". Per Manca la maggioranza ha creato il mercato delle volumetrie che aumenterà il divario tra ricchi e poveri. E ha evidenziato, annunciando il voto contrario, che la maggioranza non ha una visione strategica né per quanto riguarda il settore urbanistico, né per quello turistico. (segue) (Rsc)