Sardegna: per opposizioni Piano casa "svilisce il territorio", maggioranza punta a nuova legge urbanistica (2)

- Il presidente della Quarta commissione, Giuseppe Talanas (FI), ha ringraziato tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, che compongono la commissione, per l'importante lavoro svolto. E ha aggiunto che non ritiene il testo una legge frettolosa, perché da quando è stata assegnata alla sua commissione "una squadra di legislatori ha lavorato ininterrottamente". Per Talanas si tratta di una legge difficile e tecnica, in cui è stato complicato, a volte, tradurre l'esatta visione politica su determinati argomenti. Per questo, ha detto, il lavoro fatto in commissione e in aula è stato importante per migliorare il testo. Secondo il presidente non è una legge che ha "nomi o indirizzi", ma è generale e astratta, ricordando che era attesa da tanti cittadini. Il presidente del parlamentino ha anche sottolineato che questa legge non risolve tutti i problemi e che potrà anche essere integrata con altri provvedimenti. Critico invece Gianfranco Ganau (Pd): "questa legge è nata male e finita peggio, mette in campo milioni di metri cubi con un disordine che non si è mai visto in Sardegna nell'urbanistica. Una legge che risponde a interessi particolari ed esautora i comuni dalla possibilità di programmare lo sviluppo dei propri territori. In più mettete a rischio la vita dei cittadini con le residenze dei seminterrati e violentate l'agro con le costruzioni nelle campagne. Sarà una legge foriera di infiniti contenziosi e cassata dal governo". (segue) (Rsc)