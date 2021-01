Sardegna: per opposizioni Piano casa "svilisce il territorio", maggioranza punta a nuova legge urbanistica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di parere opposto il capogruppo della Lega Sardegna, Dario Giagoni: "Il nostro gruppo ha contribuito a dare migliorie a questa legge, frutto dell'ascolto prolungato delle parti sociali. A dispetto di quanto ho letto su alcuni giornali, la maggioranza è salda e unita nel solo bene dei sardi e le nostre divergenze sono assolutamente sanabili in un contesto dove non vige il pensiero unico. Queste norme erano richieste, le avevamo promesse e le abbiamo mantenute. Siamo all'avvio della nuova legge urbanistica, sarà questo il prossimo passo. Alla sinistra dico che noi, a differenza loro, non siamo contrari allo sviluppo e all'economia". Per Franco Mula, capogruppo del Psd'Az, "il vero obiettivo del Consiglio regionale non poteva essere questa legge ma una legge urbanistica nuova". (Rsc)