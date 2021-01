Governo: De Petris (Leu), interesse del paese viene prima delle convenienze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interessi vitali del Paese e di chi ci vive vengono prima di ogni calcolo politico e devono prevalere sulle convenienze di leader e partiti. Prima di tutto vanno dunque approvati e messi in sicurezza lo scostamento di bilancio e il del Ristori 5, perché quello è essenziale per l'Italia. Tanto più che a tutt'oggi al Senato non è ancora pervenuta notizia formale delle dimissioni delle ministre di Iv, afferma la senatrice di Iv Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Una simile esigenza dovrebbe essere avvertita da tutti, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione. E' grave che l'opposizione insista invece perché Conte si presenti in aula prima dell'approvazione dello scostamento di bilancio e che Iv, pochi minuti dopo aver promesso il contrario, avanzi la stessa richiesta. Evidentemente la possibilità di un nuovo comizio in aula è più importante della condizioni di chi versa in grandi difficoltà", conclude la presidente De Petris. (Rin)