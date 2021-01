Governo: Taverna (M5s), Renzi distruttore incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il distruttore non si è fermato neanche di fronte alla possibilità di mettere a rischio tutto il percorso avviato per beneficiare del fondamentale programma NextGenerationEU. È incomprensibile anche agli occhi degli altri Paesi che combattono la pandemia mentre noi qua combattiamo l’irresponsabilità di pochi, che vogliono farla pagare a tutti, ad un popolo intero. Abbiamo lavorato per ridare credibilità ad un Paese e con il presidente Giuseppe Conte abbiamo raggiunto l’apice e adesso certi personaggi, diventati ormai macchiette agli occhi del mondo, provano ad affossare il Paese". Lo scrive su Facebook la senatrice del M5s Paola Taverna, vicepresidente del Senato.(Rin)