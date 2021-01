Covid: Fipe Roma, inaccettabili nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pubblici esercizi della Capitale ritengono inaccettabile ogni ulteriore intervento teso a limitare ulteriormente l’attività di imprese che dopo il primo lockdown ne stanno vivendo di fatto un secondo che va avanti oramai da tre mesi". E' quanto dichiara in una nota il presidente della Fipe Roma, Sergio Paolantoni, al termine della giunta Fipe Roma. "In particolare sulla tematica dell’asporto - prosegue la nota - si ricorda che c’è una specifica sanzione per chi consuma cibi e bevande in strada dopo le 18 e per le stesse imprese e per questa ragione sarebbe opportuno fare i controlli piuttosto che impedire il servizio. Ma ciò che è ancor più inaccettabile è che a 24 ore dalla scadenza del decreto attualmente in vigore non si sappia nulla di quanto accadrà da sabato alle nostre imprese". (segue) (Com)