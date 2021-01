Covid: Fipe Roma, inaccettabili nuove misure restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un eventuale passaggio del Lazio in zona arancione - conclude il presidente della Fipe Roma Paolantoni - significa chiudere i pubblici esercizi lasciandoci da soli a pagare per i sacrifici che la pandemia comporta. La via maestra dovrebbe essere quella di consentire alle imprese di lavorare nel rispetto dei protocolli di sicurezza rafforzando i controlli per mettere fuori gioco chi non li rispetta. Proseguire, al contrario, sulla strada delle restrizioni condannerà migliaia di imprese della nostra città al rischio chiusura con pesanti effetti negativi sui livelli occupazionali e sulla tenuta economica di un’intera filiera produttiva". (Com)