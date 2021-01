Mosca valuta l'abbandono del programma di monitoraggio dei residenti con smartphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Mosca stanno valutando la possibilità di abbandonare i piani di sviluppo di un sistema di tracciamento dei movimenti dei residenti attraverso l'utilizzo degli indirizzi Mac degli smartphone. È quanto reso noto dal quotidiano "Kommersant" con riferimento all'ufficio del sindaco di Mosca. Il programma sarebbe costato alla città 152,9 milioni di rubli (1,8 milioni di euro). Secondo la fonte del quotidiano, i cambiamenti nel sistema operativo degli smartphone hanno reso quasi impossibile ottenere indirizzi telefonici univoci. "Ora i nostri tecnici stanno cercando una via d'uscita dalla situazione, cercando di aggirare la protezione dei sistemi operativi (iOS), ma, molto probabilmente, il progetto sarà chiuso", ha dichiarato il funzionario al quotidiano.Gli esperti intervistati da "Kommersant" ritengono che gli aggiornamenti iOS e Android, che prevedono una modifica dinamica dell'indirizzo Mac, possano interferire con il suo funzionamento. Gli aggiornamenti di Android 11 e iOS 14 sono stati rilasciati a settembre 2020 e gli esperti ritengono che le difficoltà fossero note già al momento della stipula del contratto. L'appalto delle autorità di Mosca per lo sviluppo di tale sistema, analogo a quelli che operano a Singapore, Londra e Berlino, è stato annunciato nell'ottobre 2020. Era prevista l'installazione di 220 sistemi hardware, con relativo software per il loro utilizzo, alle fermate degli autobus ed ai passaggi pedonali. (Rum)