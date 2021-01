Governo: Zingaretti, no a esecutivo con la destra italiana, sovranista e nazionalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiarito e dobbiamo ribadire che per noi è impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista: sarebbe un segnale incomprensibile in Italia, ma anche per le cancellerie europee e per l’opinione pubblica democratica europea inaccettabile. Lo afferma il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti nel suo intervento alla riunione dell'ufficio politico del Pd. "Le immagini di Washington ci dicono quanto pericolosa sia quella deriva. Ha vinto Biden. L’Europa sta marciando su una linea di unità e di attivo intervento positivo. Noi non ci possiamo permettere di governare con chi si è identificato con Trump ed ha costantemente manifestato un sentimento anti europeo. Sbagliato dopo vittoria Biden favorire scenari che ridanno fiato come è accaduto con la scelta di Renzi, agli alleati di Trump", aggiunge. (Rin)